Власти Югры ищут компанию для технической оценки состояния Сургутского моста через Обь

Управление автомобильных дорог Югры ищет компанию, которая разработает проектную и рабочую документацию на ремонт автодорожного моста через реку Обь в районе Сургута. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Работу оценили в 1,9 млн рублей, однако запрос котировок завершился ничем – заявок от исполнителей услуги не поступило.

Из технического задания следует, что специалисты должны разработать проект восстановления железобетонных конструкций и устранения повреждений к 15 декабря 2021 года.

Будет ли размещаться запрос котировок повторно, а также, когда объявят аукцион непосредственно на проведение работ – пока неизвестно.

Отметим, что в этом году идут работы по ремонту подъездов к мосту. Дорожники организовали реверсивное движение на этих участках, из-за чего автомобилистам приходится стоять в пробках.