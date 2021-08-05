Сургутский хирург провел операцию мужчине с ранением сердца

В сургутской травматологии спасли мужчину с ранением сердца и легкого. Пострадавшего ночью доставили в медучреждение на карете скорой помощи: у него было пониженное давление из-за кровопотери, горожанин периодически терял сознание и находился в критическом состоянии.

Избежать гибели пациенту помог дежуривший врач, который провел ушивание ран. Теперь сургутянину необходимо пройти реабилитацию, после которой он сможет вернуться к обычной жизни.

«Ранение сердца схоже с инфарктом. И в том, и другом случае остаётся рубец. Рубцовая ткань не сокращается, то есть функционал сердечной мышцы теряется. К тому же, сама по себе операция на грудной клетке травматичная, и болезненных ощущений после неё не избежать. Но мужчина молодой, общие показатели здоровья - в норме. Уверен, он успешно восстановится. После выписки его ждет два-три месяца амбулаторного лечения и бессрочное наблюдение у кардиолога», – рассказал спасший мужчину хирург Дмитрий Горлов.