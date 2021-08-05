Фасады трехлистников в Сургуте распишут за 1,3 миллиона рублей

30 сентября 2021 года в Сургуте должны завершить художественное оформление фасадов трехлистников на улице Ленина. Аукцион на оказание этой услуги выиграла индивидуальный предприниматель Кристина Серебрякова. Она предложила самую выгодную цену – 1,3 миллиона рублей. Начальная цена закупки была гораздо выше – 2,8 миллиона.

За эти деньги исполнителем заказа надо будет расписать шесть фасадов на четырех девятиэтажках.

Оформление фасадов домов на центральной улице города проводится в рамках проекта «Город ART», подучившего поддержку жителей города на конкурсе инициативного бюджетирования «Бюджет Сургут online».

«История Преображения городского пространства в Сургуте началась с 2018 года. Проект «Музей под открытым небом», в рамках которого мы расписывали стены трансформаторных подстанций, вызвал положительный отклик у горожан. Жители просили прийти с этим проектом и преобразить их двор. Всего было художественно оформлено более 35 трансформаторных подстанций в Сургуте, были созданы арт-объекты в городе Нижневартовск, Ханты-Мансийск и в Сургутском районе. Тогда же появился запрос на роспись фасадов домов. Важно отметить, что проект «Музей под открытым небом» вошёл в тройку лучших проектов страны в области культуры, по версии Общественной палаты РФ. И в этом году этот проект получил финансирование из «Бюджета Сургута online», - рассказала руководитель Арт-резиденции |КВАРТИРА| Ольга Сидорова.

Темой для художественной росписи стала история Сургута. Сюжеты для картин согласовывали не только с муниципальными чиновниками, но и с историками, сотрудниками музеев.

Однако без критики не обошлось.

«Первое, на что я хочу обратить внимание, роспись фасадов не имеет никакого отношения к капитальному ремонту. Мы понимаем, что у жителей этих домов может быть запрос на ремонт внутридомового имущества, но наш проект финансируется не из Фонда капремонта, а в рамках «Бюджета Сургута online», - подчеркнула Ольга Сидорова.

Также стоит отметить, что роспись на фасадах, где размещена реклама, проводится не будет, потому что баннеры на жилых домах размещаются по согласование с жителями этих домов, а деньги от рекламы должны тратится на общедомовые нужды.

Что касается критики выбранных рисунков, организаторы проекта относятся к ней философски: «Мы видели, что приводят в примеры рисунки в современном стиле. Но, знаете, нашлись бы те, кто критикует их. Мы выбрали тему истории города. И убеждены, что запрос горожан, которые хотят добавить красок и жизни домам в центре города, оправдан и справедлив».