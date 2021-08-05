В Сургуте 15-летнего подростка задержали за угон автомобиля

Юный сургутянин встал на кривую дорожку в 15 лет. Подростка задержали за угон автомобиля. Парень обнаружил припаркованный автомобиль с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись «подарком судьбы», он решил отправиться в поездку по ночному городу на чужой машине.

Пропажу «Лады-Гранты» обнаружил 48-летний владелец авто, после чего обратился в дежурную часть полиции. «Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в полиции за совершение антиобщественного действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

За совершенное преступление парень отделался подпиской о невыезде и надлежащим поведением, однако максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.