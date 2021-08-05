Сургутские риелторы предупреждают о новой схеме обмана при покупке квартир

Специалисты одного из риэлтерских агентств Сургута раскрыли способ обмана при продаже недвижимости. Объявление о продаже квартиры размещают на популярной доске объявление, а собственник, якобы, находится за границей.

«Сейчас на одном из популярных сайтов находится объявление о продаже трехкомнатной квартиры на улице Крылова в Сургуте за 2 800 000 рублей. Указан телефон собственника. Женщина-собственница по телефону говорить не может, только пишет смс. Она якобы проживает в Лондоне. Муж умер, и она продает квартиру. Предлагается следующая схема: заключается предварительный договор, документы и отправляются сканами, денежные средства закладываются на аккредитив в платежную систему. Деньги закладываются на счет, делается распечатка счета, она фотографируется и фото отправляется продавцу. Оказывается, на этом чеке есть данные, по которому можно раскрыть аккредитив. Деньги списываются до проведения сделки. Документы оказываются поддельными. Продавец исчезает», - рассказал специалист и схеме обмана.

Напомним, в Югре рекордный зарегистрирован рост выдачи ипотечных кредитов. Сургутяне активно продают и покупают жилье. При этом цены на недвижимость, а за ними и размеры жилищных займов, растут.

О том, почему не стоит покупать квартиры без профессионального посредника, читайте здесь.

