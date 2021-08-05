Сотрудник сургутских электросетей оказался в больнице из-за горе-водителя

Бригада рабочих «Сургутских городских электрических сетей» попала в нелепое ДТП прямо на рабочем месте. Выполняя работы по ограждению тепломагистрали на Пролетарском проспекте, где неприглядные трубы по распоряжению главы Сургута Андрея Филатова закрывают в светящийся короб, рабочие чуть не стали жертвами горе-водителя. На разделительную полосу вылетел «Мерседес». «Один из рабочих на данный момент находится в больнице в состоянии средней степени тяжести», - сообщает «К-Информ».

Сейчас представители компании ищут свидетелей аварии, которые могут предоставить материалы с видеорегистратора с кадрами происшествия.