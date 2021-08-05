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​Бригада рабочих СГЭС попала в нелепое ДТП. Один человек пострадал

Сотрудник сургутских электросетей оказался в больнице из-за горе-водителя

​Бригада рабочих СГЭС попала в нелепое ДТП. Один человек пострадал
Фото: К-Информ

Бригада рабочих «Сургутских городских электрических сетей» попала в нелепое ДТП прямо на рабочем месте. Выполняя работы по ограждению тепломагистрали на Пролетарском проспекте, где неприглядные трубы по распоряжению главы Сургута Андрея Филатова закрывают в светящийся короб, рабочие чуть не стали жертвами горе-водителя. На разделительную полосу вылетел «Мерседес». «Один из рабочих на данный момент находится в больнице в состоянии средней степени тяжести», - сообщает «К-Информ».

Сейчас представители компании ищут свидетелей аварии, которые могут предоставить материалы с видеорегистратора с кадрами происшествия.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 657, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
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Сегодня в 12:41
Не видел, но точно знаю: Ограждений не было, предупредительных знаков о сужении дороги тоже! ППР не согласован, персонал занимался несвойственными обязанностями. Не захотели платить достойные деньги подрядчикам, а попилить бюджет за счет привлечения собственных линейных рабочих! Как начали , так и дальше будет, включая результат этой движухи! Придумали БоБики как себе ширмочку радетелей городских присобачить перед концессией! Ан не получается!

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