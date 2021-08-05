Дым от лесных пожаров пришел в Сургут из Якутии — пока он не опасен для здоровья

Лесные пожары в Якутии стали причиной появления в Сургуте смога: эту информацию siapress.ru подтвердили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Сейчас на территории республики действует 171 природный пожар, площадь огня превышает два миллиона гектаров.

По словам заместителя начальника управления Юрия Шаповалова, концентрация вредных мелкодисперсных частиц в воздухе сейчас низкая, однако горожанам все-таки стоит поберечься.

Так, не следует без особой надобности выходить на улицу, открывать окна. Стоит пить побольше воды и зеленого чая, делать влажную уборку.