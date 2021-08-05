Власти Сургута нашли дополнительно 12 миллионов рублей на ямочный ремонт

Безъямочное будущее ждет сургутские дороги. Власти города нашли еще 12 миллионов рублей на ликвидацию ям. Изначально на ямочный ремонт планировали потратить 19 млн рублей, однако в июне в городском бюджете отыскали дополнительные средства на дорожные заплатки. Сейчас администрация заключает контракт с подрядной организацией. Так город планируют закрыть все проблемные участки.

Параллельно дорожники близятся к завершению комплексного ремонта. Все участки готовы больше, чем на половину. Среди них два участка улицы Маяковского, три на Югорском тракте, улицы Крылова и Быстринская. Участок на Маяковского - от пересечения с улицей 30 лет Победы до Мира - подрядчик планировал сдать к началу августа, но что-то пошло не так с поставками стройматериалов, поэтому финиш сдвинулся на начало сентября. По контракту все ремонтные работы должны завершить к 30 октября.

Несмотря на значительный подъем цен на рынке стройматериалов в заложенный бюджет подрядчики укладываются. «Не исключено, что цена ремонта к следующему году поднимется. Это будет зависеть от экономической ситуации в целом по стране. Вообще все расчеты ведутся по сметам, где учитывается процент удорожания, процент инфляции. Коэффициент удорожания составляет от 1,5 до 4 процентов», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления Алексей Кононенко.