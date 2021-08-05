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​Дороги Сургута избавят от ям этим летом

Власти Сургута нашли дополнительно 12 миллионов рублей на ямочный ремонт

​Дороги Сургута избавят от ям этим летом
Фото: siapress.ru

Безъямочное будущее ждет сургутские дороги. Власти города нашли еще 12 миллионов рублей на ликвидацию ям. Изначально на ямочный ремонт планировали потратить 19 млн рублей, однако в июне в городском бюджете отыскали дополнительные средства на дорожные заплатки. Сейчас администрация заключает контракт с подрядной организацией. Так город планируют закрыть все проблемные участки.

Параллельно дорожники близятся к завершению комплексного ремонта. Все участки готовы больше, чем на половину. Среди них два участка улицы Маяковского, три на Югорском тракте, улицы Крылова и Быстринская. Участок на Маяковского - от пересечения с улицей 30 лет Победы до Мира - подрядчик планировал сдать к началу августа, но что-то пошло не так с поставками стройматериалов, поэтому финиш сдвинулся на начало сентября. По контракту все ремонтные работы должны завершить к 30 октября.

Несмотря на значительный подъем цен на рынке стройматериалов в заложенный бюджет подрядчики укладываются. «Не исключено, что цена ремонта к следующему году поднимется. Это будет зависеть от экономической ситуации в целом по стране. Вообще все расчеты ведутся по сметам, где учитывается процент удорожания, процент инфляции. Коэффициент удорожания составляет от 1,5 до 4 процентов», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления Алексей Кононенко.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 424, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:14
Когда сделаем пешеходные тротуары?! По Гагарина идти нет возможности, после дождя.. Лужи! Югорской - лужи прямо не пешеходке!! Фото не выложить тут.. Показал бы. Для тех кто не в теме. Может кому и откровение или просветление будет. Увидев через что люди ходят! Почему ГАИ молчит?! Люди обходя лужи создают опасную обстановку на перекрестке. Того и гляди - быть беде.. Почему не закрывают дорогу?! Про "око" молчу, то как в том анекдоте... здесь вижу, здесь нет... Все до того мужского полового органа!

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