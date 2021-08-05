В Сургуте новый главный архитектор — Владимир Астраханцев из Перми

Новым главным архитектором Сургута стал варяг: по данным siapress.ru, сегодня на должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута назначен Владимир Астраханцев.
Отметим, что у Астраханцева есть профильное образование — он окончил Уральскую архитектурно-художественную академию, в администрации Сургута подчеркивают, что он 20 лет работает в сфере архитектуры, включая муниципальную службу. Так, до приезда в Сургут он был заместителем директора в Институте регионального и городского планирования города Перми.
Напомним, что предшественника Астраханцева Сергея Солода часто упрекали именно в отсутствии профильного образования и опыта в архитектурной сфере.
«Сургут с точки зрения архитектуры — город перспективный, — прокомментировал свое назначение Владимир Астраханцев. — Есть серьезные и системные задачи по этому направлению от главы города Андрея Филатова. Они касаются эстетики городской среды, создания современных и комфортных городских пространств. Здесь можно реализовывать уникальные проекты, уверен, работать будет интересно».
Так это в связи с приходом Астраханцева и его видения перспектив с точки зрения архитектуры трехлистники в Сургуте разрисуют в стиле диснейленда? О чем сообщает Эдуард Иваницкий.
Я бываю регулярно, крайний раз - в прошлом году.
Город производит удручающее впечатление, особенно, если сравнить с соседним Екатеринбургом. С середины нулевых в Перми мало что изменилось: навскидку, в голову приходит только новый терминал аэропорта(это скорее заслуга инвестора) и эспланада в центре - ничего так. Ах да, еще набережная, но там на самом деле ничего выдающегося, если быть объективным.
Впрочем, в Сургуте и со средой, и с инфраструктурой, и, особенно, с архитектурой - просто беда. Так что, кажется, хуже уже не будет, некуда.