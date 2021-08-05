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​Главным архитектором Сургута стал варяг

В Сургуте новый главный архитектор — Владимир Астраханцев из Перми

​Главным архитектором Сургута стал варяг
Фото: vecherka74.ru

Новым главным архитектором Сургута стал варяг: по данным siapress.ru, сегодня на должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута назначен Владимир Астраханцев.

Отметим, что у Астраханцева есть профильное образование — он окончил Уральскую архитектурно-художественную академию, в администрации Сургута подчеркивают, что он 20 лет работает в сфере архитектуры, включая муниципальную службу. Так, до приезда в Сургут он был заместителем директора в Институте регионального и городского планирования города Перми.

Напомним, что предшественника Астраханцева Сергея Солода часто упрекали именно в отсутствии профильного образования и опыта в архитектурной сфере.

«Сургут с точки зрения архитектуры — город перспективный, — прокомментировал свое назначение Владимир Астраханцев. — Есть серьезные и системные задачи по этому направлению от главы города Андрея Филатова. Они касаются эстетики городской среды, создания современных и комфортных городских пространств. Здесь можно реализовывать уникальные проекты, уверен, работать будет интересно».


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Сегодня в 09:44, просмотров: 966, комментариев: 6
Комментарии:
gunter
не нравится
Сегодня в 10:13
Хорошее, грамотное решение!
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:32
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:40
Сургут с точки зрения архитектуры – город перспективный, – прокомментировал свое назначение Владимир Астраханцев.

Так это в связи с приходом Астраханцева и его видения перспектив с точки зрения архитектуры трехлистники в Сургуте разрисуют в стиле диснейленда? О чем сообщает Эдуард Иваницкий.
Мономах
не нравится
Сегодня в 12:32
С точки зрения точечной и уплотнительной застройки ( чем и занимался данный персонаж в Перми) ООЧЕНЬ даже перспективный!
Мономах gunter
не нравится
Сегодня в 12:34
komme zu haus , bitte
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:00
Решение Андрея Филатова пригласить специалиста из Перми правильное. Прежде всего потому, что Пермь это город-миллионник с развитой городской инфраструктурой. Сургут же уже подбирается к 500 тысячам жителей, а инфраструктура остаётся неразвитой и нет перспективного планирования как это делать в ближайшие 5-10 лет. Поэтому Астраханцев имеет пермские наработки, которые могут стать калькой для развития города. Всего. И транспорта, и парков, и общественных зданий, реновации улиц и, возможно я надеюсь, в разумной реконструкции Жд вокзала. И возможно, я тоже надеюсь, в завершении реконструкции «Дома Пионеров».
Flyer Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:12
А вы были в Перми?
Я бываю регулярно, крайний раз - в прошлом году.
Город производит удручающее впечатление, особенно, если сравнить с соседним Екатеринбургом. С середины нулевых в Перми мало что изменилось: навскидку, в голову приходит только новый терминал аэропорта(это скорее заслуга инвестора) и эспланада в центре - ничего так. Ах да, еще набережная, но там на самом деле ничего выдающегося, если быть объективным.

Впрочем, в Сургуте и со средой, и с инфраструктурой, и, особенно, с архитектурой - просто беда. Так что, кажется, хуже уже не будет, некуда.
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