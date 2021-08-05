В Сургуте новый главный архитектор — Владимир Астраханцев из Перми

Новым главным архитектором Сургута стал варяг: по данным siapress.ru, сегодня на должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута назначен Владимир Астраханцев.

Отметим, что у Астраханцева есть профильное образование — он окончил Уральскую архитектурно-художественную академию, в администрации Сургута подчеркивают, что он 20 лет работает в сфере архитектуры, включая муниципальную службу. Так, до приезда в Сургут он был заместителем директора в Институте регионального и городского планирования города Перми.

Напомним, что предшественника Астраханцева Сергея Солода часто упрекали именно в отсутствии профильного образования и опыта в архитектурной сфере.

«Сургут с точки зрения архитектуры — город перспективный, — прокомментировал свое назначение Владимир Астраханцев. — Есть серьезные и системные задачи по этому направлению от главы города Андрея Филатова. Они касаются эстетики городской среды, создания современных и комфортных городских пространств. Здесь можно реализовывать уникальные проекты, уверен, работать будет интересно».