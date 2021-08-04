В Сургуте продолжают ловить безмасочников в общественных местах

Масочные рейды неустанно проводятся сотрудниками полиции, контрольного управления сургутской мэрии, Росгвардии и Роспотребнадзора. Накануне профилактические мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах прошли в торговом комплексе «Аскания». И здесь, на Инженерной, 10, не обошлось без нарушений. Сотрудники полиции составили протокол на гражданина, у которого не оказалось при себе средства индивидуальной защиты. Нарушитель отделался предупреждением, потому как ранее к административной ответственности не привлекался.

Для тех, кто повторно нарушает масочный режим предусмотрен штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей на усмотрение суда – для физических лиц, от 10 до 30 тысяч рублей – для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч – для предпринимателей, от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

«Наблюдается положительная динамика в муниципалитете. Граждане стали более сознательными. В большинстве случаев они носят маски, но бывают такие случаи, когда граждане отказываются надевать маски, либо у них она отсутствует. В таких случаях применяется предупреждение – впервые, повторно – штраф», – отметил главный специалист отдела административного контроля контрольного управления администрации Сургута Сергей Гезенко.

В мэрии утверждают, что ежедневно без исключений в рейд отправляются по два наряда. В среднем в день находится по 10-12 безмасочников, в месяц – около 300.