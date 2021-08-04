За нелицензионный софт директора сургутской УК осудили на год условно

В Сургуте директора управляющей компании «Ютерра» осудили на год условно из-за использования нелицензионной программы «1С-Софт». По мнению правоохранительных органов, руководитель УК не стал проверять наличие соглашения с правообладателем, чтобы избежать денежных затрат.

«Своими действиями он причинил правообладателю материальный ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал директора общества виновным в совершении указанного преступления и, приняв во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», – пишет прокуратура Югры.