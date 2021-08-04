В Сургуте будут судить мужчину за покушение на убийство своей сожительницы

В Сургуте женщина, спасаясь от разъяренного сожителя, выпрыгнула со второго этажа. Инцидент произошел 20 апреля 2021 года. Отмечается, что до «побега» мужчина смог несколько раз ударить пострадавшую ножом и молотком.

По информации следственного комитета Югры, обвиняемый в тот день был пьян. Он приревновал свою возлюбленную, между ними возникла ссора. Из злости горожанин ударил сургутянку четыре раза ножом в живот, а после два раза молотком по голове. Когда злоумышленник отвернулся, потерпевшая выпрыгнула из окна. Скорую ей вызывали соседи, женщина жива.

«30-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – пишет СК ХМАО.