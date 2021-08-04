Сургут стал антилидером по расселению аварийного жилфонда

Расселение аварийного жилья в Сургуте отстает от графика. Сейчас план на 2021 год исполнен всего на 31 процент: из запланированных 28 тысяч квадратных метров расселено только 8 «квадратов». Об этом замглавы города Анна Томазова отчиталась губернатору Югры Наталье Комаровой в рамках заседания координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.

«Мероприятия осуществляются в рамках предусмотренного плана. Прогноз достижения «зеленой зоны» в части расселения – до декабря 2021 года; в части кассового освоения – 25 ноября», – отметила Анна Томазова.

Наверстать темп сургутская администрация планирует в течение двух месяцев за счет выплат компенсаций гражданам, проживающим в аварийных домах.

Глава региона поручила департаменту строительства Югры поспособствовать этому процессу, чтобы власти Сургута смогли до конца года реализовать план по переселению горожан из аварийного жилфонда.

В 2021 года на выплаты компенсации собственникам недвижимости в аварийном фонде планируют направить 1,4 млрд рублей. Всего в Сургуте ждут расселения 224 аварийных дома. Что тормозит исполнение жилищной программы, читайте здесь.