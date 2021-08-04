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​Газонная реформа: в Сургуте позеленеют улицы

В Сургуте обновляют газоны на разделительных полосах дорог

​Газонная реформа: в Сургуте позеленеют улицы
Фото: А. Филатов в Инстаграме

Разделительные полосы на нескольких улицах города станут чище и эстетичнее. Так специалисты лесопаркового хозяйства приводят в порядок газоны. Работы ведутся на пяти объектах: Аэрофлотская, Показаньева, Югорский тракт, Грибоедовская развязка и Крылова. На последнем обновление уже завершили.

«Специалисты подрядной организации сначала снимают нависающий над бордюрами верхний слой, выравнивают площадку, засыпают ее грунтом, засеивают травой. На сегодня проблемных участков накопилось много. Будем их постепенно приводить в порядок», – пообещал глава Сургута Андрей Филатов.

Обновлением газонов в Сургуте не занимались последние лет 10. Озеленение вдоль городских улиц проходило только в рамках дорожного ремонта. Из-за высокого уровня грунта во время дождей и таяния снега на проезжую часть стекает грязь и песок. Все это портит внешний облик города.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 524, комментариев: 0
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