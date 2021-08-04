Трехлистники в Сургуте украсят муралами

Сургутские художники создадут из местных трехлистников настоящие арт-объекты: на них появятся рисунки, которые иллюстрируют богатую историю города.

Пилотными объектами станут сразу несколько домов на проспекте Ленина — от 49-го до 53-го, каждому предназначен свой дизайн, но объединит их общая тема: сургутское городище XVI века.

«Мы выбрали данную тему неслучайно, — комментирует куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова, — все-таки мы понимаем, что в Сургуте очень много гостей, очень много людей, которые не так давно приехали в этот город и не полностью знают всю глубину, всю прелесть нашей истории и всю ее уникальность. Поэтому данные муралы предназначены для знакомства с историей нашего города».