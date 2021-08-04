Сургутские врачи 20-сантиметровую опухоль яичника девочке-подростку

Хирурги гинекологического отделения Сургутской городской клинической больницы удалили огромную опухоль 17-летней пациентке. Новообразование грозило девушке бесплодием, но врачам удалось сохранить репродуктивную функцию.

Пациентка поступило в больницу с жалобами на боли в животе и значительное увеличение его размеров. Врачи диагностировали крупную 20-сантиметровую опухоль яичника, заполнившую весь живот.

«При таких больших объемах образования возникает риск перекрута придатков и, в дальнейшем, потери репродуктивной функции. Кроме того, объемное образование может нарушать функцию соседних органов. Наши врачи всегда ориентированы на максимально быструю работу в подобных случаях, тем более, когда речь идет о ребенке. Дети находятся в приоритете, их обследуем и оперируем безотлагательно, вне зависимости от загруженности и наполнения отделения», - рассказала заведующая отделением, врач акушер-гинеколог Алсу Галиакбирова.

Провел операцию врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Михаил Курносиков: «Девочке была проведена органосберегающая операция с сохранением репродуктивных тканей. Несмотря на крупные размеры опухоли, объем которой составил более 2 литров, ее удалили и извлекли в специальном контейнере с использованием видеоэндоскопических технологий. Восстановление после малоинвазивных операций проходит гораздо быстрее, так как они менее травматичные, подчеркнули врачи. Сейчас пациентка чувствует себя превосходно и уже готовится к выписке».

В пресс-службе медучреждения отметили, что за последние три года акушеры-гинекологи Сургутской городской клинической больницы при взаимодействии с хирургами детского хирургического отделения выполнили более 150 подобных операций детям от 1 месяца до 18 лет.