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​Теперь официально – Сургутский мост носит имя создателя

У Сургутского моста через Обь установлены таблички с именем его создателя Валентина Солохина

​Теперь официально – Сургутский мост носит имя создателя
Фото: vk.com/duma_surguta

На подъездах к Сургутскому мосту через Обь установлены таблички, свидетельствующие о том, что он носит имя Валентина Солохина. О знаменательном событии сообщает пресс-служба городской думы.

«На прошлой неделе произошло знаменательное событие. На автомобильном мосту через реку Обь появились дорожные знаки, свидетельствующие о том, что он носит имя нашего замечательного земляка В.Ф. Солохина. Строители, обслуживающие объект разместили их с двух сторон на въезде и выезде», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2021 года губернатор Наталья Комарова подписала распоряжение о присвоении автодорожному мосту через реку Обь в районе города Сургута имя его создателя – в Валентина Солохина. С инициативой выступил житель Сургута.

Под руководством Валентина Солохина построил более двух тысяч мостов. Сургутский мост – один из самых длинных в Сибири.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 621, комментариев: 10
Комментарии:
Местный
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Сегодня в 10:09
Поэтому там пробки были? Таблички вешали?)
Ева Рудион Местный
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Сегодня в 10:45
Почему были? Они будут до октября. Не торопите события - подъезды к мосту ремонтируют.
Швондер.
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Сегодня в 11:25
Лучше Создателя
Местный Ева Рудион
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Сегодня в 11:57
Прекрасно)
rocket1
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Сегодня в 12:12
Ну.. такое. Слишком много информационного шума.
Dochimacho
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Сегодня в 12:35
Видела. Два дня назад проезжал. Ещё подумала, что странная традиция называть аэропорты, мосты неким именем. Имени кого будет жд вокзал и речвокзал (если восстановят)?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:03
Дать имя автодорожному мосту имя Валентина Фёдоровича Солохина это правильное решение властей Югры. Совершенно уникальный был человек, влюблённый в своё дело. И рядом стоящий мост железнодорожный тоже творение его рук, когда он со своим мостоотрядом №15 прибыл из Тобольска после завершения строительства моста через Иртыш, в Сургут на помощь мостоотряду №29, возглавляемому Моисеевым. А после, в 1976 году он возглавил вновь созданный в Сургуте Мостостроительный трест №11. Валентин Фёдорович при жизни был удостоен многих высоких правительственных наград и почетных званий, кроме звания Героя Труда, которого он был несомненно достоин при жизни. И ещё не поздно исправить эту ошибку.
В то время было мало Героев Соцтруда среди транспортных строителей. Из огромного многотысячного коллектива транспортных строителей в Тюменской области этого звания был достоен начальник «Тюменстройпути» Дмитрий Коротаев и бригадир монтеров пути ГОРЕМ-38 из Тобольска Молозин.
В один ряд с Валентином Федоровичем Солохином можно только поставить пожалуй легендарного Владимира Асланбековича Бессолова - начальника управления Бамтоннельстрой, Героя Соцтруда, построившего уникальный Северомуйский тоннель протяженностью свыше 16 км в сложнейших горногеологических условиях и длившегося 26 лет. О сложности строительства и опасности подстерегающих проходчиков тоннеля говорит тот факт, что за время строительства тоннеля погибло 57 проходчиков.
В настоящее время Северомуйский тоннель носить имя В.А.Бессолова.
Хорошая традиция давать имена строителей уникальных объектов.
А теперь к нашим современным «уникальным» объектам. Чьё же имя будет носить железнодорожный вокзал в Сургуте? Это очень интересный вопрос. Но «страна должна знать своих героев». Время покажет.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:18
Исправляю неточность, Молозин Виктор Васильевич- Герой Социалистического Труда, бригадир монтеров пути СМП-227 и СМП-522 (Юность Комсомольская) ( а не головной ремонтно- восстановительный поезд №38). За весь период работы построил 1600 км железнодорожных путей. В настоящее время на пенсии и живет в Тюмени.
Мономах
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Сегодня в 15:14
Вот не лень же коноваленко википедию перепечатывать! А микрорайоны надо в честь Сторожука назвать! Сургутнефтегазу имени Богданова приделать! филармония имени Черняка! Ну и там дальше по списку! Чушь колхозная и бред сивый!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:33
Причём здесь Википедия? С Валентином Федоровичем я лично знаком с 1985 года, потому, как приходилось заниматься его посёлком Барсово (тогда ещё МО-29). По крайнем мере все, что я пишу я исключительно пишу по своим личным воспоминаниям и встречам. Кроме уточнения отдельных моментов по Википедии. А переписывать тупо Википедию зачем? Кому надо прочитают. Также как и Николае Каллиниковиче тоже оставившем свой след в строительстве Сургута. И без Википедии я могу много рассказать о нем из личных встреч. Если будет повод. Но лишний раз напомнить о достойных людях Сургута - это святое дело. Ибо никто по другому в Википедии и не заглянет. Как-то так.
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