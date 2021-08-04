У Сургутского моста через Обь установлены таблички с именем его создателя Валентина Солохина

На подъездах к Сургутскому мосту через Обь установлены таблички, свидетельствующие о том, что он носит имя Валентина Солохина. О знаменательном событии сообщает пресс-служба городской думы.

«На прошлой неделе произошло знаменательное событие. На автомобильном мосту через реку Обь появились дорожные знаки, свидетельствующие о том, что он носит имя нашего замечательного земляка В.Ф. Солохина. Строители, обслуживающие объект разместили их с двух сторон на въезде и выезде», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2021 года губернатор Наталья Комарова подписала распоряжение о присвоении автодорожному мосту через реку Обь в районе города Сургута имя его создателя – в Валентина Солохина. С инициативой выступил житель Сургута.

Под руководством Валентина Солохина построил более двух тысяч мостов. Сургутский мост – один из самых длинных в Сибири.