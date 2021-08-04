У Сургутского моста через Обь установлены таблички с именем его создателя Валентина Солохина

На подъездах к Сургутскому мосту через Обь установлены таблички, свидетельствующие о том, что он носит имя Валентина Солохина. О знаменательном событии сообщает пресс-служба городской думы.
«На прошлой неделе произошло знаменательное событие. На автомобильном мосту через реку Обь появились дорожные знаки, свидетельствующие о том, что он носит имя нашего замечательного земляка В.Ф. Солохина. Строители, обслуживающие объект разместили их с двух сторон на въезде и выезде», - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2021 года губернатор Наталья Комарова подписала распоряжение о присвоении автодорожному мосту через реку Обь в районе города Сургута имя его создателя – в Валентина Солохина. С инициативой выступил житель Сургута.
Под руководством Валентина Солохина построил более двух тысяч мостов. Сургутский мост – один из самых длинных в Сибири.
В то время было мало Героев Соцтруда среди транспортных строителей. Из огромного многотысячного коллектива транспортных строителей в Тюменской области этого звания был достоен начальник «Тюменстройпути» Дмитрий Коротаев и бригадир монтеров пути ГОРЕМ-38 из Тобольска Молозин.
В один ряд с Валентином Федоровичем Солохином можно только поставить пожалуй легендарного Владимира Асланбековича Бессолова - начальника управления Бамтоннельстрой, Героя Соцтруда, построившего уникальный Северомуйский тоннель протяженностью свыше 16 км в сложнейших горногеологических условиях и длившегося 26 лет. О сложности строительства и опасности подстерегающих проходчиков тоннеля говорит тот факт, что за время строительства тоннеля погибло 57 проходчиков.
В настоящее время Северомуйский тоннель носить имя В.А.Бессолова.
Хорошая традиция давать имена строителей уникальных объектов.
А теперь к нашим современным «уникальным» объектам. Чьё же имя будет носить железнодорожный вокзал в Сургуте? Это очень интересный вопрос. Но «страна должна знать своих героев». Время покажет.