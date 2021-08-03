Сургутская «Мадонна с младенцем» может стать объектом культурного наследия России

Мозаичное панно «Мадонна с младенцем в иллюминаторе», установленное на здании аэровокзала Сургута, может быть признано объектом культурного наследия народов России. Акт государственной историко-культурной экспертизы о его включении в Единый государственный реестр размещен на сайте Госкультохраны Югры.

«Согласно заключению аттестованных экспертов – выявленный объект культурного наследия обладает несомненной ценностью как уникальный авторский образец монументального советского искусства 1980-х годов, один из немногих сохранившихся в регионе примеров монументального художественного наследия советской эпохи, отличающийся высоким художественным качеством. Тема панно, посвященная образу материнства, переведена в возвышенный многозначный образ, имеет общечеловеческий характер, не несет в себе никакой идеологии, проникнута гуманизмом. В лике «Сургутской Мадонны» предельно высвечены глубинные сущностные человеческие качества, издревле присущие человеку», - говорится на сайте Госкультохраны региона.

Мозаичное панно выполнено художниками Леонидом Полищуком и Светланой Щербининой 40 лет назад. В 2020 году его признали объектом культурного наследия Югры.