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​Сургутский гигант добыл 4,7 млн тонн нефти за июль

Сургутнефтегаз увеличил добычу нефти в июле

​Сургутский гигант добыл 4,7 млн тонн нефти за июль
Фото: Pexels

В июле 2021 года компания Сургутнефтегаз добыла 4,7 млн тонн нефти. Это на 12 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Но с начала года добыча сократила на 4,7 процента – до 43,05 млн тонн. Также компанией добыто за июль 744,62 млн кубометров газа, с начала года – 5,34 млрд кубов.

Такая ситуация характерна для всех российских нефтяных компаний. По данным портала Neftegaz.ru, добыча нефти и газового конденсата в России по итогам июля 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 11,5 процента (до 44,24 млн тонн), но с начала года российская добыча нефти снизилась на 1,7 процента (до 299,2 млн тонн).

Напомним, в середине июля страны, входящие в организацию ОПЕК+, решили до конца 2021 года увеличить объем добычи нефти. С учетом принятых решений Россия сможет выйти на докризисный уровень добычи в мае 2022 года.


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03 августа в 15:59, просмотров: 562, комментариев: 0
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