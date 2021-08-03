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​Стая гусей оказалась в западне: экоактивисты обнаружили свалку у Сургутского водохранилища

В Сургуте активисты «Зеленого фронта» обнаружили свалку на берегу Оби

​Стая гусей оказалась в западне: экоактивисты обнаружили свалку у Сургутского водохранилища
Скрин: МЭОО «Зеленый фронт»

В километре от Сургутского водохранилища экоактивисты «Зеленого фронта» обнаружили две крупные несанкционированные свалки. Горы строительного мусора, автомобильные покрышки, мешки с неизвестным содержимым – все это благополучно складируют в прибрежной зоне реки Обь. Кроме того, заметно явное загрязнение вод в ответвлении реки промышленными отходами. В этой мусорной западне оказалась стая гусей. Экофронт установил, что участок, где расположилась нелегальная свалка, предназначен для животноводства.

Неподалеку от этого места, в 300 метрах нашлась еще одна крупная свалка. «На съезде с Восточной объездной дороги располагается бытовка, сигнализирующая о приемке строительного мусора. И действительно – на участке с примерной площадью 1 га имеются следы массового размещения строительных отходов. Крупногабаритный строительный мусор здесь соседствует с отходами из автомастерских», – заявляют экологи.

Сейчас «зеленые» намерены найти и наказать виновных в загрязнении окружающей среды. Информацию о свалках уже направили в природоохранные ведомства.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 314, комментариев: 0
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