В Сургуте поймали банду серийных дачных воров

В Сургуте задержали двух мужчин, которые промышляли дачными кражами. Бандиты проникали на участки и забирали дорогостоящие инструменты. Полицейскими установлена их причастность к совершению пяти краж.

«Двое мужчин 1996 и 1986 годов рождения в ночное время проникли на строящийся дачный участок, путем взлома навесного замка забрались в металлический контейнер, где хранилось имущество, и похитили электроинструменты на общую сумму почти 160 тысяч рублей. Аналогичные преступления злоумышленники совершили и в других дачных кооперативах. Во всех случаях предметом посягательств стали инструменты на общую сумму 250 тысяч рублей. Часть похищенного подозреваемые в последующем сбыли, а еще часть имущества полицейские изъяли в ходе проведения обысков», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Известно, что 25-летний молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, его старший товарищ в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Подозреваемым в кражах грозит до пяти лет лишения свободы.