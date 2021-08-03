Страшное ДТП в Сургутском районе: водитель сгорел в разбитом авто

Во вторник, 3 августа, в 6.53 на 38 километре автодороги «Сургут – Когалым» в ДТП погиб мужчина. УАЗ выехал на встречную полосу, врезался в грузовик и загорелся – шансов выжить у водителя не было.

«По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, двигаясь в сторону Сургута, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с мусоровозом. В результате легковой автомобиль загорелся, а его водитель погиб на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе полиции Сургутского района.

Также известно, что 30-летний водитель грузового автомобиля имеет стаж вождения один год. За это время он два раза привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.