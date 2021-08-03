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​Мусорники по заявкам: между городами Югры распределяют новые контейнеры для отходов

В Сургут поступит 70 новых контейнеров для сбора крупного мусора

​Мусорники по заявкам: между городами Югры распределяют новые контейнеры для отходов
Фото: Югра-Экология

Между городами Югры будет распределено 100 новых восьми-кубовых контейнеров для крупногабаритных отходов. Сургут получит 70 штук, Ханты-Мансийск – 20, Нягань – 10. Новые бункеры будут установлены взамен пришедших в негодность, а также дополнительно в наиболее экологически проблемных точках городов.

«Новое оборудование поможет решить одну из основных экологических проблем – несанкционированные свалки из крупногабаритных отходов вокруг площадок. Жители могут складировать старую мебель и бытовую технику в этот контейнер, не захламляя городскую территорию», – отметил исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик.

Контейнер вмещает до пяти тонн отходов и позволяет увезти весь накопившийся объем одним рейсом спецтехники. Боковые стенки снабжены захватами для погрузки бункера-накопителя на мусоровоз и разгрузки.

В пресс-службе регоператора отметили также, что контейнеры приобретены на основании заявок муниципальных образований по поручению губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

Напомним, в прошлом году правительство РФ подписало постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. На эти цели в федеральном бюджете был зарезервирован один миллиард рублей. Предполагалось, что этих средств хватит на закупку около 70 тысяч контейнеров. Сколько потратили на 100 контейнеров для городов Югры - не уточняется.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 335, комментариев: 0
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