В Сургут поступит 70 новых контейнеров для сбора крупного мусора

Между городами Югры будет распределено 100 новых восьми-кубовых контейнеров для крупногабаритных отходов. Сургут получит 70 штук, Ханты-Мансийск – 20, Нягань – 10. Новые бункеры будут установлены взамен пришедших в негодность, а также дополнительно в наиболее экологически проблемных точках городов.

«Новое оборудование поможет решить одну из основных экологических проблем – несанкционированные свалки из крупногабаритных отходов вокруг площадок. Жители могут складировать старую мебель и бытовую технику в этот контейнер, не захламляя городскую территорию», – отметил исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик.

Контейнер вмещает до пяти тонн отходов и позволяет увезти весь накопившийся объем одним рейсом спецтехники. Боковые стенки снабжены захватами для погрузки бункера-накопителя на мусоровоз и разгрузки.

В пресс-службе регоператора отметили также, что контейнеры приобретены на основании заявок муниципальных образований по поручению губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

Напомним, в прошлом году правительство РФ подписало постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. На эти цели в федеральном бюджете был зарезервирован один миллиард рублей. Предполагалось, что этих средств хватит на закупку около 70 тысяч контейнеров. Сколько потратили на 100 контейнеров для городов Югры - не уточняется.