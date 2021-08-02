Сургутянку поймали на продаже подделанных ПЦР-тестов

25-летней сургутянке грозит уголовное наказание за подделку результатов ПЦР-тестов. Девушку задержали в момент сбыта фальшивок. За справки, подтверждающие отсутствие коронавируса, она брала по две тысячи рублей.

«В момент сбыта за две тысячи рублей подложного документа, подтверждающего отсутствие COVID-19, с печатью одной из медицинских организаций города, подозреваемая была задержана. В дальнейшем выяснилось, что данный документ в клинике не выдавался. Также установлено, что злоумышленница изготовила поддельное заключение о прохождении периодического медицинского осмотра на имя мужчины 1967 года рождения с целью дальнейшей продажи», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о подделке документов. На строгость наказания повлияет и то, что подозреваемая в феврале 2019 года была приговорена Сургутским городским судом к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за совершение мошенничества при получении социальных выплат.

Уточнятся также, что поймать мошенницу удалось потому, что она разместила объявления о незаконном изготовлении за денежное вознаграждение различных медицинских справок и результатов ПЦР-тестов в интернете.