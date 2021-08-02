Аферист из Краснодара выманил у семи сургутских пенсионеров порядка двух миллионов

В Сургуте осудили жителя Краснодара, который обманул семь пенсионеров. Сумма ущерба составляет около двух миллионов рублей. Мужчине вменили мошенничество в особо крупном размере. Отмечается, что ранее злоумышленник уже попадал под прицел правоохранительных органов.

Установлено, что подсудимый звонил горожанам на номера городских телефонов, представлялся родственником абонентов и сообщал, что попал в ДТП. Далее он просил перевести ему деньги под предлогом урегулирования конфликтов.

«Суд признал ранее судимого мужчину виновным в совершении указанного преступления, назначив наказание по совокупности преступлений, в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал по искам потерпевших сумму причиненного им ущерба», – комментирует пресс-служба прокуратуры Югры.