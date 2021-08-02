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​Иногда они возвращаются: бывший замглавы Сургута начал работать в обновленной мэрии

Экс-заместитель главы города Алексей Усов вернулся на работу в администрацию Сургута

​Иногда они возвращаются: бывший замглавы Сургута начал работать в обновленной мэрии
Фото: siapress.ru

Бывший заместитель главы Сургута Алексей Усов вернулся на работу в администрацию. С 26 июля он назначен заместителем главы Управления капитального строительства, сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе городской мэрии.

Алексей Усов до увольнения в 2018 году считался одним из самых опытных работников мэрии. Он проработал на разных должностях почти 15 лет, занимая, в том числе и должность директора департамента архитектуры и градостроительства.

Напомним, в середине июня 2021 года директором Управления капитального строительства Сургута назначен Александр Гребешок. На этом посту он сменил Романа Бойко.

Александр Гребешок ранее занимал должность директора МКУ «Управление капитального строительства Сургутского района», а также работал заместителем директора департамента строительства и земельных отношений администрации района.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 580, комментариев: 4
Комментарии:
Мономах
не нравится
Сегодня в 12:39
Гу хоть один из Сургута и с профильным образованием и опытом!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:42
Это тот парень, который заявлял, что в Сургуте не хватает доступных квартир площадью 20 квадратов.

Администрации Филатова как раз такие специалисты нужны.
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 13:52
Да ладно! Он прав. Однокомнатные квартиры 40-50 м2 не по карману многим одиноким молодым людям. Будь реалистом.
Сергей Б Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:47
Вот и я о том же: если воров едросов не в администрацию, а на Колыму, с такими как ты недоумками пресмыкающимися, то молодым и на квартиры 40-50 квадратов хватит, и на коттеджи. Будем реалистичны.

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