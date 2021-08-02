Экс-заместитель главы города Алексей Усов вернулся на работу в администрацию Сургута

Бывший заместитель главы Сургута Алексей Усов вернулся на работу в администрацию. С 26 июля он назначен заместителем главы Управления капитального строительства, сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе городской мэрии.

Алексей Усов до увольнения в 2018 году считался одним из самых опытных работников мэрии. Он проработал на разных должностях почти 15 лет, занимая, в том числе и должность директора департамента архитектуры и градостроительства.

Напомним, в середине июня 2021 года директором Управления капитального строительства Сургута назначен Александр Гребешок. На этом посту он сменил Романа Бойко.

Александр Гребешок ранее занимал должность директора МКУ «Управление капитального строительства Сургутского района», а также работал заместителем директора департамента строительства и земельных отношений администрации района.