В Сургутском травмцентре пациентов с инсультом стало в два раза больше

В Сургутской клинической травматологической больнице за последний месяц более чем в два раза увеличился коечый фонд в неврологическом отделении. Вместо 30 привычных здесь развернуто 65 мест. Этот факт врачи связывают с последствиями коронавируса. Во-первых, пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения стали определять в основном в травмцентр после очередного переформатирования Сургутской окружной клинической больницы в ковидный госпиталь. Во-вторых, растет процент пожилых жителей, у которых традиционно высоки риски развития инсультов.

«Все развернутые койки почти всегда заняты. Мы наблюдаем, что количество инсультов, особенно ишемических, все больше, а наши пациенты – все моложе. Связываем это в том числе и с последствиями COVID-19, так как уже известно, что одно из осложнений коронавируса – тромбообразование. Растет доля переболевшего населения, вместе с этим растет и число людей с высоким риском возникновения инсульта», – пояснила заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Светлана Платунова.