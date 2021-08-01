До конца лета в Сургуте снесут девять незаконных рекламных конструкций

В Сургуте за последние две недели выявили девять незаконных рекламных конструкций. Щиты размещены на окраине города по улицам Саянской, Сосновой, Шушенской, Дмитрия Коротчаева, часть из них прикреплена к деревьям. Конструкции планируют снести к концу лета, сообщает пресс-служба администрации города.

Начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации города Максим Салий сообщил, что сейчас ежедневные рейды проходя в промышленных районах города, в частности, на улице Индустриальной.

«В центре города демонтировали все незаконно установленные рекламные щиты. Работу в данном направлении активизировали по поручению главы Сургута Андрея Филатова», – подчеркнул он.

С апреля этого года в Сургуте зафиксировано порядка 40 незаконных рекламных конструкций, 24 уже снесены. Штраф за незаконную установку и эксплуатацию такой конструкции для юридических лиц составляет от пятисот тысяч до миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что на улицах города планируется установить 450 рекламных конструкций. Однако горожане нововведение не оценили. Людям не нравится сам вид баннеров, их количество, неуместная реклама и многое другое.