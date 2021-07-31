53 пешеходных перехода обустроят в Сургуте

В Сургуте активно обустраивают пешеходные переходы: в ближайшее время обновят 53 из них, заявил градоначальник Андрей Филатов на недавнем рабочем совещании.

Обновление включает в себя в том числе установку новых ограждений: в этом году планируется установить 4,5 тысячи погонных метров заборов, при этом данное количество – лишь треть от необходимого. В дальнейшем в городе установят еще 11 тысяч метров ограждений, в основном, на оставшихся пешеходных переходах (их в Сургуте порядка 300).

На обновление 53 переходов в этом году направят 28 миллионов рублей – за эту сумму устанавливают металлические и пластмассовые ограды, а также высаживают живые изгороди. Напомним, что о планах в дальнейшем заменить заборчики живой изгородью в майском интервью siapress.ruговорил замглавы города Сергей Полукеев: это был последний эфир чиновника, который вскоре скоропостижно скончался.