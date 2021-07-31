16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1388   EUR  86,9913  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургуту нужно больше заборов

53 пешеходных перехода обустроят в Сургуте

​Сургуту нужно больше заборов
Фото: siapress.ru

В Сургуте активно обустраивают пешеходные переходы: в ближайшее время обновят 53 из них, заявил градоначальник Андрей Филатов на недавнем рабочем совещании.

Обновление включает в себя в том числе установку новых ограждений: в этом году планируется установить 4,5 тысячи погонных метров заборов, при этом данное количество – лишь треть от необходимого. В дальнейшем в городе установят еще 11 тысяч метров ограждений, в основном, на оставшихся пешеходных переходах (их в Сургуте порядка 300).

На обновление 53 переходов в этом году направят 28 миллионов рублей – за эту сумму устанавливают металлические и пластмассовые ограды, а также высаживают живые изгороди. Напомним, что о планах в дальнейшем заменить заборчики живой изгородью в майском интервью siapress.ruговорил замглавы города Сергей Полукеев: это был последний эфир чиновника, который вскоре скоропостижно скончался.


нравится (0) не нравится (1)
31 июля в 17:54, просмотров: 736, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургут идет тепло 1861
  2. ​Число новых ковидных больных в Югре растет 1408
  3. ​Осужденные в Югре шьют — но не дело 1102
  4. ​Ошибка коммунистов 1003
  5. ​Сургутяне короны не боятся. Или боятся? 985
  6. ​В отпуск — спонтанно. Россияне перестали планировать отдых 929
  7. ​Новые пособия, изменения в правилах охоты, ОСАГО без техосмотра и брак без штампа – обзор нововведений августа 852
  8. ​Не жгите: сургутские чиновники попросили горожан не играть с огнем 753
  9. ​Сургуту нужно больше заборов 736
  10. ​СИА-ПРЕСС WEEKLY. Отставки, благоустройство и новый морг 687
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 9476
  2. ​В Нижневартовске девушка погибла при загадочных обстоятельствах 5259
  3. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 4549
  4. Вартовчанин выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио 3637
  5. ​Из-за спешащего водителя на «Ладе» в ДТП под Нижневартовском пострадали четыре человека 3488
  6. ​Президент Путин прислал телеграмму олимпийскому чемпиону из Нижневартовска 3398
  7. Нижневартовский тхэквондист вышел в полуфинал Олимпиады 3271
  8. ​Прилетел! В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона // ФОТО 3254
  9. Актер Борис Галкин попросил оградить от принудительной вакцинации детей 3247
  10. Сильный ветер повалил несколько деревьев в Нижневартовске 3210
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 25924
  2. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 11434
  3. ​Бизнесвумен из Нефтеюганска обвиняют в хищении восьми миллионов из бюджета 10568
  4. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 10288
  5. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 9851
  6. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 9476
  7. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 9132
  8. ​В Нефтеюганске достроят детсад-долгострой, на крыше которого развлекаются дети 8663
  9. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 8284
  10. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 7963

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика