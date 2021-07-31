Аудитория siapress.ru не смогла определиться, боится она ковида или нет

Спустя полтора года пандемии коронавируса заболеть COVID-19 боится почти половина участников очередного опроса на siapress.ru — и практически столько же респондентов заявляет, что вирус им не страшен.

Статистика, однако, пугает: с каждым днем данные о ежедневном приросте пациентов с COVID-19 в Югре увеличивается, достигая до показателей полугодовой давности. Так, за пятницу в ХМАО выявлено 205 новых случаев, четверть из них — в Сургуте.

Опрос на siapress.ru проходил с 22 по 29 июля этого года. Участвовать в голосовании может любой пользователь сайта.