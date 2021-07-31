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​Не жгите: сургутские чиновники попросили горожан не играть с огнем

Сжигать мусор на частной территории нельзя, напоминает администрация Сургута

​Не жгите: сургутские чиновники попросили горожан не играть с огнем
Фото: pixabay.com

Разведение костров и сжигание мусора даже на территории частных домов запрещено, напоминает сургутянам управление по делам ГО и ЧС. Чиновники также подчеркивают, что запрет — не муниципальный, он введен по всей России в январе этого года.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», — гласят требования правил противопожарного режима, которые будут действовать до 2026 года.

Тех, кто все-таки попался на «огневой» утилизации, а также тех, кто устраивает свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым и садовым домам, будут штрафовать на 2-3 тысячи рублей (если пожара не случилось) и на 5 тысяч — если пожар произошел.

«При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного — 112, — напоминают в управлении по делам ГО и ЧС. — До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара».


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31 июля в 16:26, просмотров: 753, комментариев: 0
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