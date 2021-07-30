В Сургуте растет заболеваемость коронавирусом среди детей

Новая волна коронавируса пугает не только цифрами, но и непредсказуемым течением болезни. Сейчас в Сургутской окружной клинической больнице (СОКБ) от ковида лечатся 574 человека. Только за минувшие сутки госпитализированы 63 новых пациента.

У 33 больных болезнь проходит тяжело – они находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии. На аппаратах искусственной вентиляции легких 14 человек. Среди пациентов десять детей.

«В эту волну мы столкнулись с тем, что, к сожалению, часто болеют детки. Сейчас лечение проходят дети в возрасте от двух до 14 лет. У нас был ребенок, у которого было 64 процента поражения легких. Сейчас он уже с улучшением», - рассказала заведующая инфекционного отделения №7 СОКБ Александра Варганова.

В целом, медики столкнулись с непредсказуемостью течения вируса в третью волну. «Заболевание протекает очень быстро и агрессивно. У нас была пациентка, которая поступила с 40 процентами поражения легких. Уже через два дня поражение достигло 80 процентов, несмотря на проводимое лечение. Очень много молодых пациентов. Такого не было в прошлую волну. Мы не видим той цикличности, которая была в прошлые две волны. Раньше мы понимали, на какие сутки не стоит уже бояться за жизнь пациента. Сейчас все очень непредсказуемо», - поделилась Александра Варганова.

Доктор с сожалением отмечает, что многие пациенты отказались от вакцинации из-за страхов: «Люди не понимают, что коронавирус может нанести гораздо больший ущерб».

Сегодня в СОКБ готовы развернуть дополнительные койки для пациентов и увеличить их число до 800.