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​Новая волна ковида пугает медиков агрессивностью

В Сургуте растет заболеваемость коронавирусом среди детей

​Новая волна ковида пугает медиков агрессивностью
Фото: vk.com/public187397530

Новая волна коронавируса пугает не только цифрами, но и непредсказуемым течением болезни. Сейчас в Сургутской окружной клинической больнице (СОКБ) от ковида лечатся 574 человека. Только за минувшие сутки госпитализированы 63 новых пациента.

У 33 больных болезнь проходит тяжело – они находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии. На аппаратах искусственной вентиляции легких 14 человек. Среди пациентов десять детей.

«В эту волну мы столкнулись с тем, что, к сожалению, часто болеют детки. Сейчас лечение проходят дети в возрасте от двух до 14 лет. У нас был ребенок, у которого было 64 процента поражения легких. Сейчас он уже с улучшением», - рассказала заведующая инфекционного отделения №7 СОКБ Александра Варганова.

В целом, медики столкнулись с непредсказуемостью течения вируса в третью волну. «Заболевание протекает очень быстро и агрессивно. У нас была пациентка, которая поступила с 40 процентами поражения легких. Уже через два дня поражение достигло 80 процентов, несмотря на проводимое лечение. Очень много молодых пациентов. Такого не было в прошлую волну. Мы не видим той цикличности, которая была в прошлые две волны. Раньше мы понимали, на какие сутки не стоит уже бояться за жизнь пациента. Сейчас все очень непредсказуемо», - поделилась Александра Варганова.

Доктор с сожалением отмечает, что многие пациенты отказались от вакцинации из-за страхов: «Люди не понимают, что коронавирус может нанести гораздо больший ущерб».

Сегодня в СОКБ готовы развернуть дополнительные койки для пациентов и увеличить их число до 800.


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30 июля в 17:07, просмотров: 1114, комментариев: 9
Комментарии:
Alkonowa1ow
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30 июля в 19:51
Альтернативы вакцинации нет. Маски и локдауны -это временная мера до достижению коллективного иммунитета путём вакцинации. А всех «антипрививочников» надо бы, по смыслу, привлекать к суду, за нанесения вреда здоровья ДЕТЯМ! И в порядке гражданского судопроизводства взыскивать с них материальный и моральный ущерб всем пострадавшим. В порядке солидарной отвественности за ущерб нанесённый всем пострадавшим путём личного пренебрежения вакцинацией и публичными призывами к гражданам не вакцинироваться. А самом деле- это саботаж. А как известно, из истории, для борьбы с контрреволюцией и саботажем
была создана ВЧК во главе с «железным Феликсом», имя которого увековечено в названии одной из центральных улиц города. Так что лучше по-хорошему выполнить свой гражданский долг и долг перед ДЕТЯМ!
Wiking5 Alkonowa1ow
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30 июля в 21:12
Так взрослые сами без масок ходят и на своих детей тем более не одевают,или как видел в поликлинике на Киртбая одна мамочка-у самой маска на подбородке,дите вообще без нее.....Посмотрите в маршрутках,там вообще большая часть пассажиров да и сами водители никаких мер несоблюдают.Вакцинироваться конечно надо,но и маски носить тоже,вакцина недает 100% гарантии от этой хрени....
Сергей Б Alkonowa1ow
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30 июля в 21:23
Если вернуть ВЧК, то они как раз с таких как ты и начали бы: поставили бы к стенке как предателей Родины и врагов народа.
Сергей Б Wiking5
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30 июля в 21:47
Вакцина вообще не дает никакой гарантии кроме как гарантию отупления мозгов.

Защиту организма от инфекций обеспечивает иммунная система, которую надо укреплять, а не наоборот, как это массово делается сейчас путем самоизоляций и нагнетания психоза и депрессии.

А маски вообще пригодны только для сортира сральник подтирать.
Сергей Б
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30 июля в 21:52
И к бабке не ходи: к всенародным выборам волна ковида схлынет.

И тут «народные» избранники едросы на белых конях объявятся, которых уже «выбрали».
Сергей Б
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30 июля в 21:53
Чешуей блестя.
Alkonowa1ow Сергей Б
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30 июля в 22:27
Иммунная систему, по Вашему, надо укреплять зачем? Для того чтобы выдавать «цитокаиновый шторм»? На самом деле сильная иммунная система вызывает и сильный иммунный ответ, который и губит человека. Дело в том, что ковид и его разновидности неизвестны нашему организму, поэтому он направляет на живого «незнакомца» все свои ресурсы для его уничтожения. И в результате погибает сам человек. В случае с вакцинацией вводится неживой аналог ковида в малых дозах и организма организм легко справляется с ним. При этом вырабатываются в его организме «бойцы», которые при попадании уже живого ковида уничтожают его на подступах к жизненно важным органам человека, в данном случае легких и дыхательной системы. Вот так «на пальцах» ещё раз можно объяснить» общий принцип вакцинаций и против ковида.
Ваше же предложение больше подходит к теории естественного отбора, когда выживет сильнейший. Такие периоды естественного отбора человечество проходило человечество. Та же чума, или холера, или «испанка». Но окончательно человечество победило эти пандемии при поголовной вакцинации. Ковид не исключение. И эта зараза, я уверен, будет побеждена путём поголовной вакцинации. И эта вакцинация будет включена в Национальный календарь вакцинации уже в ближайшем будущем , как признанной необходимой поголовной вакцинацией человечества от пандемии вирусов ковид. Конечно, грубо говоря, Ваше предложение, больше смахивает на известное предложение вождя китайских коммунистов Председателя Мао о перспективах в третьей атомной мировой войне: «Пусть в этой войне погибнут сотни миллионов людей, зато остальные будут строить коммунизм». Поэтому в этой войне ковида против человечества мы не можем жертвовать миллионами людей как предлагал товарищ Мао, чтобы выработать естественный коллективный иммунитет. Это не наш путь. Поэтому ещё раз говорю, что Альтернативы вакцинации нет. Относительно ВЧК не уверен. Хотя эти функции может в определенный период развития пандемии может взять на себя Роспотребнадзор. Но вакцинации не позволит пойти по такому сценарию.
Alkonowa1ow
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30 июля в 22:34
Правка. «Цитокиновый шторм» и далее по тексту.,
Alkonowa1ow Wiking5
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30 июля в 22:47
Типичная картина в общественном транспорте, особенно в мегаполисах, где общественный транспорт огромную роль в жизни 75% граждан. Мажоры, понятно, в общественном транспорте не ездят. Так вот. Поливиниловых граждан в масках, затянутых до глаз. Остальные, раздолбаи без масок, как будто с Луны свалились. Далее закатывает в низкопольныц автобус «мамочка», в лучшем случае в маске на подбородке а малыш в коляске вообще бе средства защиты. Понятно, что был миф в первой волне ковида, что к детям ковид благосклонен. Мол, организм по непонятным медикам причинам легко справляется с данным вирусом. Но пошли мутации опасные для детей. Если ребёнок без маски, то все пассажиры не хилые бы надеть маски и заражать окружающий воздух вирусом. Однако тупизна граждан и пренебрежение к окружающим, особенно к детям, зашкаливает. Какое гражданское общество мы хотим создать? Вот образчик нашего современного «гражданского общества», отдельным индивидуумам «хоть кол на голове тёши», а ему все «по барабану». Тоталитаризм в таких случаях был эффективнее.
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