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Благоустройство территории у Сургутского госуниверситета закончено на 70%

Работы по благоустройству на территории у СурГУ продолжатся до конца лета

Благоустройство территории у Сургутского госуниверситета закончено на 70%
фото: admsurgut.ru

Территория рядом с СурГУ благоустроена на 70 процентов. Так, на сегодняшний день оборудованы велопарковки, детский городок, установлены скамейки и урны, а вдоль набережной смонтировали металлическое ограждение.

«Город должен получить качественный объект, согласованный с общественностью по визуальному исполнению и с точки зрения обеспечения безопасности, комфорта. Подчеркну, территория должна быть максимально безопасна для горожан и, в первую очередь, для детей», – прокомментировал мэр Сургута Андрей Филатов.

До конца лета подрядчик собирается уложить тротуарную плитку на площадке для отдыха, завершит обустройство велодорожек, оформит доступную среду для маломобильных граждан. Кроме того, в планах выполнение работ по озеленению и установит видеонаблюдение.


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30 июля в 13:22, просмотров: 1003, комментариев: 4
Комментарии:
Мономах
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30 июля в 13:52
А выглядит как на 72% !
Tur
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30 июля в 22:34
Ага. Уже разрисована набережная подростками. Видеонаблюдение вообще оно зачем? В случае когда кого то бить будут ногами посмотреть? В чем его смысл? Зазиты от вандалов оно не дает. Все охломоны малолетние уже это давно поняли и с удовольствием пишут слова из трех и более букв в аккурат напргтив камер в том числе да и отмывать это никто не собирается. Вообще проблемы не замечают. Изрисованные остановки, набережные. Ачётакова?Этожедети!
Tur
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30 июля в 22:38
Нужна мощная компания в школах. Против дебилов разрисовывающиз все и вся. И с подключением Инспекторов По делам несовершеннолетних. Чтобы поймав - вызвали ролдителе
Tur
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30 июля в 22:41
А тем - или штраф тысяч эдак от 5-ти начиная, или тряпку в руки - и отмывай до блеска. Чтобы как у кота...Вот тогда то разрисовка и прекратится. Может и не сразу но как по волшебству. И видеонаблюдения уже использовать так, чтобы они пользу приносили, а не штрафы только на дорогах стригли с автолюбителей...
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