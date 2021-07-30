Работы по благоустройству на территории у СурГУ продолжатся до конца лета

Территория рядом с СурГУ благоустроена на 70 процентов. Так, на сегодняшний день оборудованы велопарковки, детский городок, установлены скамейки и урны, а вдоль набережной смонтировали металлическое ограждение.

«Город должен получить качественный объект, согласованный с общественностью по визуальному исполнению и с точки зрения обеспечения безопасности, комфорта. Подчеркну, территория должна быть максимально безопасна для горожан и, в первую очередь, для детей», – прокомментировал мэр Сургута Андрей Филатов.

До конца лета подрядчик собирается уложить тротуарную плитку на площадке для отдыха, завершит обустройство велодорожек, оформит доступную среду для маломобильных граждан. Кроме того, в планах выполнение работ по озеленению и установит видеонаблюдение.