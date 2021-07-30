Дмитрий Попов выиграл у государства 650 тысяч рублей за уголовное преследование

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов выиграл дело о взыскании имущественного ущерба за уголовное преследование. Сургутский городской суд удовлетворил требования частично – вместо 25 млн рублей экс-чиновнику присудили 650 тысяч рублей.

В пресс-службе инстанции корреспонденту siapress.ru прокомментировали, что у Дмитрия Попова и его адвокатов есть десять дней на то, чтобы обжаловать решение суда. Связаться с адвокатом экс-главы Сургута пока не удалось.

Напомним, Дмитрий Попов требовал взыскать 25 миллионов рублей: 350 тысяч – расходы на адвокатов, 24,124 миллиона – утраченный заработок, 151,8 тысячи рублей – пользование чужими денежными средствами. Ответчиками выступали прокуратура и Минфин. Суд постановил взыскать 600 тысяч рублей утраченного заработка и расходов на адвокатов за время уголовного преследования и 50 тысяч рублей – расходы на адвоката в данном процессе. Выплатить деньги обязано министерство финансов.

Что касается официальных извинений, в процессе Дмитрий Попов отказался от этого требования, потому что прокуратура уже извинилась.

Бывший глава Сургута лишился поста из-за обвинений в превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела и судебные тяжбы длились пять лет. В результате Дмитрий Попов был полностью оправдан.

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