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​Сургутский суд вынес решение по делу экс-главы Сургута к прокуратуре и Минфину

Дмитрий Попов выиграл у государства 650 тысяч рублей за уголовное преследование

​Сургутский суд вынес решение по делу экс-главы Сургута к прокуратуре и Минфину
Фото: siapress.ru

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов выиграл дело о взыскании имущественного ущерба за уголовное преследование. Сургутский городской суд удовлетворил требования частично – вместо 25 млн рублей экс-чиновнику присудили 650 тысяч рублей.

В пресс-службе инстанции корреспонденту siapress.ru прокомментировали, что у Дмитрия Попова и его адвокатов есть десять дней на то, чтобы обжаловать решение суда. Связаться с адвокатом экс-главы Сургута пока не удалось.

Напомним, Дмитрий Попов требовал взыскать 25 миллионов рублей: 350 тысяч – расходы на адвокатов, 24,124 миллиона – утраченный заработок, 151,8 тысячи рублей – пользование чужими денежными средствами. Ответчиками выступали прокуратура и Минфин. Суд постановил взыскать 600 тысяч рублей утраченного заработка и расходов на адвокатов за время уголовного преследования и 50 тысяч рублей – расходы на адвоката в данном процессе. Выплатить деньги обязано министерство финансов.

Что касается официальных извинений, в процессе Дмитрий Попов отказался от этого требования, потому что прокуратура уже извинилась.

Бывший глава Сургута лишился поста из-за обвинений в превышении должностных полномочий. Расследование уголовного дела и судебные тяжбы длились пять лет. В результате Дмитрий Попов был полностью оправдан.

Больше о деле Попова читайте здесь


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30 июля в 10:17, просмотров: 2081, комментариев: 5
Комментарии:
Аванес
не нравится
30 июля в 10:53
Вот те раз...чуть больше 10 тыс. в месяц за годы лишений.
Сергей Б
не нравится
30 июля в 11:03
Надо было миллиард просить, как раз 25 миллионов выплатили бы.

И почему выплатить деньги обязано министерство финансов, а не конкретные виновные лица из администрации и прокуратуры?

Найти и наказать. А лучше расстрелять. Из водомета, конечно.
Мономах
не нравится
30 июля в 13:45
Даже прожиточный минимум не насчитали!
Швондер.
не нравится
30 июля в 18:06
С Шатунова содрать
kosha
не нравится
30 июля в 23:45
Так он с СНГ вроде бы , так что не бедный .
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