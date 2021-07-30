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​Сургутский университет увеличит число студентов-айтишников

В СурГУ открывается IT-образовательный холдинг

​Сургутский университет увеличит число студентов-айтишников
Фото: fotokto.ru

Новый IT-образовательный холдинг открывается в Сургутском государственном университете. Он объединит три кафедры Политехнического института: автоматики и компьютерных систем, автоматизированных систем обработки информации и управления, информатики и вычислительной техники, которые реализуют образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Напомним, в этом году в СурГУ на IT-направления увеличено количество бюджетных мест в два раза.

«IТ-образовательный холдинг (ITEducationalHoldingITEH) – это объединение усилий, опыта, технических и кадровых ресурсов с целью подготовки востребованных, конкурентоспособных IТ-специалистов для регионального рынка труда с учетом прогнозируемой растущей потребности вследствие цифровизации ключевых отраслей экономики. Акцент будет сделан именно на практическую составляющую образовательных программ, ориентированных на потребности региональной и национальной экономики, а также на привлечение индустриальных и научно-образовательных партнеров», – сообщил руководитель проекта, доцент кафедры автоматики и компьютерных систем СурГУ Павел Гришмановский.

В приоритете модернизация учебных планов, адаптация содержания образовательных программ к текущим потребностям IT-рынка и возможность получения дополнительных компетенций в какой-либо области на усмотрение самого студента: «Во-вторых, взаимодействие с работодателями и партнерами при разработке образовательных программ и непосредственное их участие в самом процессе. В том числе реализация программ дополнительного образования, которые позволят студентам параллельно получать компетенции, необходимые для будущей профессиональной деятельности. Например, уже с начала нового учебного года из числа первокурсников на конкурсной основе будут сформированы группы по подготовке к олимпиадам Кружкового движения Национальной технологической инициативы. В-третьих, проведение профориентационной работы в IT-направлении. Наш вуз не уступает известным университетам по качеству подготовки студентов и выпускников, более того, в Югре они имеют большие возможности развития, профессионального и карьерного роста, что подтверждается многолетним опытом работы и их историями успеха».

По словам эксперта, подготовка специалистов сферы IТ – одна из главных задач российского образования. Именно поэтому Сургутский государственный университет делает ставку на развитие направлений подготовки, связанных с информационными технологиями, и на получение студентами передовых практических навыков в данной области.

«Если раньше на каждом направлении бакалавриата и магистратуры существовало по одной основной образовательной программе, то в этом году их перечень расширился, а прием на бюджетные места увеличен вдвое. В 2022 году в рамках направлений ITEHбудет осуществляться набор уже по восьми программам бакалавриата и четырем программам магистратуры, планируется открытие программ и профессиональной переподготовки для специалистов по перечисленным направлениям», – резюмирует Павел Гришмановский.

Стремительное развитие IТ-технологий требует оперативного отклика от университета, сочетающего в себе классические и инновационные подходы, чтобы, с одной стороны, студенты получали системные знания в своей области, а с другой – были готовы решать профессиональные задачи, став штатными специалистами ведущих предприятий города и региона.


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30 июля в 09:14, просмотров: 1202, комментариев: 3
Комментарии:
Альберт Леонов
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30 июля в 09:39
Экономистов и юристов - достаточно? Перебор?!
Теперь айтишники в моде...
Скоро как не зайти в бутик или магазин - везде айтишники работать будут ..
444 Альберт Леонов
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30 июля в 09:48
Вечно вчерашний...
Alkonowa1ow 444
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30 июля в 14:31
А что даёт это IT - направление для Сургута? В Сургуте технологическая отсталость в строительстве и ремонте автодорог. И городская Дума с 2014 года не вылазит с объектов дорожного строительства. Чтоб выявлять на месте «косяки», потому что мастера и инженера там малограмотные люди. Дорожники по сути применяют отсталые технологии. Ремонт дорог поставлен на поток и тратятся миллиарды рублей ежегодно на дороги в городе и в регионе. И это считается достижением властей. А где же наука? Где же прикладные научные разработки в экономику региона? Как Университет решает существующие проблемы в строительстве и благоустройстве города? И не только Сургута. Нужны специалисты строители и проектировщики в экономике города. Однако тот же Алексей Усов, готовивший строителей в СурГУ, ушёл с преподавательской работы. Кого готовить- это, конечно, дело университета. Но мне кажется, что имея «железное» бюджетное финансирование значительное количество бюджетных мест, Университет уходит от подготовки нужных специалистах для региона (порой не престижных, но нужных для городского хозяйства города и региона) и готовит очень модных, но мало полезных для региона специалистов. Увеличили количество бюджетных мест на IT- направлении, подстроено под современным тренд «цифровизации»всей страны и выглядит убедительно. Все это мы уже проходили: и «электрификацию», и «коллективизацию», и «химизацию», и «приватизацию». Однако, где это все сейчас и где сейчас мы находимся при всех этих новомодных трендах. По факту мы технологически отсталая страна. По IT мы находимся на уровне африканских стран. Собственного софта нет. Мы пользователи информационных технологий, разработанных на Западе. А выпускники IT направления лишь получат приставку «высококвалифицированных» пользователей информационных технологий. Кроме того технологии в IT развиваются стремительными темпами и существует много приложений, в которых разбираться могут только высококвалифицированные пользователи. Но все это разрабатывается не в РФ, а высокоразвитых странах мира. Поэтому толку от увеличения выпуска по IT для преодоления технологической отсталости РФ в сфере информационных технологий, на самом деле, мало. Просто уже переполнили рынок «гуманитариями», типа экономистов, юристов, психологов, журналистов. А сейчас на очереди айтишники?
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