В СурГУ открывается IT-образовательный холдинг

Новый IT-образовательный холдинг открывается в Сургутском государственном университете. Он объединит три кафедры Политехнического института: автоматики и компьютерных систем, автоматизированных систем обработки информации и управления, информатики и вычислительной техники, которые реализуют образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Напомним, в этом году в СурГУ на IT-направления увеличено количество бюджетных мест в два раза.

«IТ-образовательный холдинг (ITEducationalHolding – ITEH) – это объединение усилий, опыта, технических и кадровых ресурсов с целью подготовки востребованных, конкурентоспособных IТ-специалистов для регионального рынка труда с учетом прогнозируемой растущей потребности вследствие цифровизации ключевых отраслей экономики. Акцент будет сделан именно на практическую составляющую образовательных программ, ориентированных на потребности региональной и национальной экономики, а также на привлечение индустриальных и научно-образовательных партнеров», – сообщил руководитель проекта, доцент кафедры автоматики и компьютерных систем СурГУ Павел Гришмановский.

В приоритете модернизация учебных планов, адаптация содержания образовательных программ к текущим потребностям IT-рынка и возможность получения дополнительных компетенций в какой-либо области на усмотрение самого студента: «Во-вторых, взаимодействие с работодателями и партнерами при разработке образовательных программ и непосредственное их участие в самом процессе. В том числе реализация программ дополнительного образования, которые позволят студентам параллельно получать компетенции, необходимые для будущей профессиональной деятельности. Например, уже с начала нового учебного года из числа первокурсников на конкурсной основе будут сформированы группы по подготовке к олимпиадам Кружкового движения Национальной технологической инициативы. В-третьих, проведение профориентационной работы в IT-направлении. Наш вуз не уступает известным университетам по качеству подготовки студентов и выпускников, более того, в Югре они имеют большие возможности развития, профессионального и карьерного роста, что подтверждается многолетним опытом работы и их историями успеха».

По словам эксперта, подготовка специалистов сферы IТ – одна из главных задач российского образования. Именно поэтому Сургутский государственный университет делает ставку на развитие направлений подготовки, связанных с информационными технологиями, и на получение студентами передовых практических навыков в данной области.

«Если раньше на каждом направлении бакалавриата и магистратуры существовало по одной основной образовательной программе, то в этом году их перечень расширился, а прием на бюджетные места увеличен вдвое. В 2022 году в рамках направлений ITEHбудет осуществляться набор уже по восьми программам бакалавриата и четырем программам магистратуры, планируется открытие программ и профессиональной переподготовки для специалистов по перечисленным направлениям», – резюмирует Павел Гришмановский.

Стремительное развитие IТ-технологий требует оперативного отклика от университета, сочетающего в себе классические и инновационные подходы, чтобы, с одной стороны, студенты получали системные знания в своей области, а с другой – были готовы решать профессиональные задачи, став штатными специалистами ведущих предприятий города и региона.