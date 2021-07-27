В Сургуте продают ТРЦ «Агора»

В Сургуте выставлен на продажу торгово-развлекательный центр «Агора», доля в котором принадлежит подследственному бизнесмену Андрею Копайгоре. Купить здание можно за миллиард с копейками. Прием заявок от потенциальных покупателей начался накануне, торги состоятся 2 сентября.

ТРЦ «Агора» принадлежит компании «Комплекс-КА», учредителем которой является Копайгора. Год назад Сбербанк начал процедуру банкротства в отношении компании, 1 декабря 2020 года назначен конкурсный управляющий. Залогодержателем значится Банк «ТРАСТ».

«Продается торгово-развлекательный комплекс и право аренды земельного участка в г. Сургут. В комплексе есть спортзал, детский развлекательный центр, МФЦ. Имеется паркинг на 45 машиномест», - говорится в объявлении.

Торговый центр «Агора» был открыт на улице Профсоюзов в Сургуте в декабре 2013 года.

Андрей Копайгора находится под следствием с февраля 2021 года. Его обвиняют по пяти статьям Уголовного Кодекса. По версии следствия, бизнесмен совершал хищения денег граждан и организаций. Потерпевшими по уголовным делам проходят 500 человек, а ущерб превышает миллиард рублей.

В конце июня Копайгоре продлили арест до 18 августа.