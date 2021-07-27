16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8471   EUR  86,9919  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Где ваша инициатива? От сургутян ждут проектов на миллионы

На инициативы жителей Сургута в 2022 году направят 25 миллионов рублей

​Где ваша инициатива? От сургутян ждут проектов на миллионы
Фото: admsurgut.ru

В 2022 году в Сургуте реализуют инициативы горожан на общую сумму 25 миллионов рублей. Пяти миллионам уже нашли применение – на эти деньги оборудуют спортивную площадку на Черном мысу. В этом году на реализацию проектов граждан направлено 33 миллиона рублей. Специалисты рекомендуют подать свои проекты до конца лета, чтобы успеть реализовать их в следующем году.

Что такое инициативное бюджетирование и как получить деньги под свой проект – рассказала глава департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

Как получить деньги из бюджета на свой проект?

С 2017 года в рамках проекта «Бюджет Сургута онлайн» в городе занимаются поддержкой и реализацией инициатив граждан. С 2021 года в связи с изменением законодательства формат поменялся.

«Ранее необходимо было подать инициативу, ее рассматривал коллегиальный орган и происходило голосование. Сейчас до подачи инициативы в администрацию необходимо заручиться поддержкой граждан – уже поддержанный жителями проект вносится в администрацию. Так, необходимо собрать подписи. Если проект носит масштаб всего города, необходимо собрать тысячу подписей. Если проект относится к конкретной территории, то надо либо собрать 500 подписей жителей этой территории, либо подписи десяти процентов жителей этой территории», - объяснила Маргарита Новикова.

Форма подачи проекта определена думой города. Консультирование по оформлению проекта оказывает МКУ «Наш город».

«Мы готовы подключиться на любом этапе. Но первое, с чего стоит начать – четко сформулировать свою идею. Второе – определить территорию, на которой будет реализован проект», - подчеркнула директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.

Кто может внести инициативный проект

Это может быть инициативная группа граждан, достигших 16 лет, не менее трех человек. Также это может быть орган территориального общественного управление, юридическое лицо, как коммерческая, так и некоммерческая организация, и индивидуальный предприниматель.

Какие инициативы получат поддержку

Вопросы должны касаться вопросов местного значения. Предельная стоимость проекта – пять миллионов рублей.

В этом году четыре инициативных проекта зашли в администрацию, три из которых поддержаны. Уже в этом году на территории города появится 18 велопарковок, в поселке Снежный появится спортивная площадка, в 2022 году появится спортивная площадка в поселке Черный мыс.


нравится (5) не нравится (1)
Сегодня в 14:20, просмотров: 300, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:38
Это ответ на претензии Дмитрия Щеглова: кто распоряжается нашим баблом?

Вот нате вам 25 лямов – распоряжайтесь.
Dron
не нравится
Сегодня в 16:11
Скока, 25 лямов? На такие то дела 250 минимум надо выделять, а так этого на валерьянку котику не хватет. Вывод: предвыборны
Dron
не нравится
Сегодня в 16:13
... предвыборный трёп власти
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вартовчанин выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио 1536
  2. ​Замгубернатора Югры Андрей Зобницев покинул свой пост 1320
  3. ​Общается жестами: МакSим пришла в себя 1192
  4. ​Как выгодно арендовать квартиру и не нарваться на обман 1076
  5. ​Считайте ваши деньги 967
  6. ​Совет по улучшению инвестклимата при губернаторе Тюменской области расширяется 925
  7. ​Сургут был цветущим городом со своей идеологией, но потом его до неузнаваемости изменила большая нефть 753
  8. Сургут, Нижневартовск и Урай – лидеры антирейтинга по суточному приросту случаев COVID-19 467
  9. ​Работающим пенсионерам повысят пенсию на 214 рублей 23 копейки 457
  10. ​В Сургуте девочку с ДЦП оставили без необходимых лекарств. Родителям пришлось идти в прокуратуру 411
  1. ​Я/МЫ – Валерия Башкирова 7058
  2. ​Сургутский гигант увлекся вакцинацией 4683
  3. ​Петерман не соблазнился списками 4134
  4. ​Сергей Солод ушел в отпуск, а его «уволили» 4127
  5. ​Захар Прилепин: «Если бы был закон о домашнем насилии, в моей семье бы все сидели» 3933
  6. Самую длинную «достопримечательность» Сургута делают красивее 3924
  7. Вартовчанин с обширным поражением легких умер на полу больницы 3733
  8. ​Лидер европейского государства ненадолго прибудет в Сургут 3721
  9. Югорчанин с подельниками ограбил своего водителя, а в полицию обратился как потерпевший 3666
  10. ​В Сургуте снесли 50 нелегальных павильонов. И это не конец 3531
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 25153
  2. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 10897
  3. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 10563
  4. ​Бизнесвумен из Нефтеюганска обвиняют в хищении восьми миллионов из бюджета 9999
  5. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 9694
  6. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 9018
  7. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 8991
  8. ​В Нефтеюганске достроят детсад-долгострой, на крыше которого развлекаются дети 8317
  9. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 7674
  10. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 7351

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика