На инициативы жителей Сургута в 2022 году направят 25 миллионов рублей

В 2022 году в Сургуте реализуют инициативы горожан на общую сумму 25 миллионов рублей. Пяти миллионам уже нашли применение – на эти деньги оборудуют спортивную площадку на Черном мысу. В этом году на реализацию проектов граждан направлено 33 миллиона рублей. Специалисты рекомендуют подать свои проекты до конца лета, чтобы успеть реализовать их в следующем году.

Что такое инициативное бюджетирование и как получить деньги под свой проект – рассказала глава департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

Как получить деньги из бюджета на свой проект?

С 2017 года в рамках проекта «Бюджет Сургута онлайн» в городе занимаются поддержкой и реализацией инициатив граждан. С 2021 года в связи с изменением законодательства формат поменялся.

«Ранее необходимо было подать инициативу, ее рассматривал коллегиальный орган и происходило голосование. Сейчас до подачи инициативы в администрацию необходимо заручиться поддержкой граждан – уже поддержанный жителями проект вносится в администрацию. Так, необходимо собрать подписи. Если проект носит масштаб всего города, необходимо собрать тысячу подписей. Если проект относится к конкретной территории, то надо либо собрать 500 подписей жителей этой территории, либо подписи десяти процентов жителей этой территории», - объяснила Маргарита Новикова.

Форма подачи проекта определена думой города. Консультирование по оформлению проекта оказывает МКУ «Наш город».

«Мы готовы подключиться на любом этапе. Но первое, с чего стоит начать – четко сформулировать свою идею. Второе – определить территорию, на которой будет реализован проект», - подчеркнула директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.

Кто может внести инициативный проект

Это может быть инициативная группа граждан, достигших 16 лет, не менее трех человек. Также это может быть орган территориального общественного управление, юридическое лицо, как коммерческая, так и некоммерческая организация, и индивидуальный предприниматель.

Какие инициативы получат поддержку

Вопросы должны касаться вопросов местного значения. Предельная стоимость проекта – пять миллионов рублей.

В этом году четыре инициативных проекта зашли в администрацию, три из которых поддержаны. Уже в этом году на территории города появится 18 велопарковок, в поселке Снежный появится спортивная площадка, в 2022 году появится спортивная площадка в поселке Черный мыс.