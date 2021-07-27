В Сургуте продолжается озеленение территорий

Сегодня в Сургуте был установлен последний цветочный вазон. Спустя 10 дней, как только растения приживутся, горожан будут радовать яркие бархатцы и петуньи

«В этом году было закуплено 14 конструкций, их общая стоимость – больше одного миллиона. Цветы были выращены местным подрядчиком в теплицах. В октябре состоится закупка более интересных вазонов на следующий летний период: они будут в форме шаров, елочек, дуг», – подчеркнула начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Напомним, что в рамках озеленения в Сургуте также приводят в порядок газоны – на эти цели из бюджета Сургута выделено девять миллионов.