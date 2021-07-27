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​Сургутские полицейские дали совет, как случайно не стать экстремистом

В Сургуте 55 человек привлечены к ответственности за демонстрацию экстремистских материалов

​Сургутские полицейские дали совет, как случайно не стать экстремистом

С начала года в Сургуте выявлено более 55 административных правонарушений, связанных с демонстрацией запрещенных материалов. Все нарушители привлечены к ответственности. Полицейские города советуют внимательнее относится к тому, что публикуете в Сети.

«Следует знать, что прежде чем публиковать сомнительные записи, изображения или видео необходимо проверить, не является ли информация запрещенной. Для этого на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации нужно ввести данные файла и получить ответ», - порекомендовали в пресс-службе городского УМВД.

В ведомстве добавили, что правоохранители постоянно мониторят сайты, чтобы выявлять информацию террористического и экстремистского толка: «С начала года сотрудники УМВД России по Сургуту выявили 220 таких сайтов, информация на блокировку данных ресурсов направлена в Роскомнадзор. Подобный контент чаще всего рассчитан на молодежь, именно в юном возрасте граждане подвержены влиянию и зависят от чужого мнения».

Для профилактики сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы в учебных заведениях, как с подростками, так и с родителями.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 396, комментариев: 3
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 13:57
Почистите соц.сети от упоминания фамилии Н-вальный и *БК. И замажьте его на фотографиях.
Сергей Б
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Сегодня в 14:26
Как дольщик участвовал в двух видеообращениях.

На первое обратили внимание на федеральном уровне и дали команду в округ принять меры чтобы разобраться с проблемой.

На участие в первом видеообращении администрация Сургута посягнуть не решилась.

Во втором видеообращении спросил Наталью Комарову не стыдно ли ей нарушать законы и запрещать гражданам проведение массовых мероприятий, где граждане на законных основаниях могут публично высказывать свои мнения и претензии, к администрации в том числе. В свете того что ходят упорные слухи, что Комарова негласно запретила проведение публичных мероприятий гражданами в Югре, которые подтверждаются по факту запретов.

На второе видеообращение со стороны администрации Сургута, которая незаконно запрещает законное проведение публичных мероприятий, последовало заявление в полицию, что ими в соц. сетях было обнаружено несанкционированное проведение публичного мероприятия.

В полиции незаконных действий при проведении видеообращения не обнаружили.

И вот интересно, а кто занимается незаконными действиями администрации?

Суд иски к администрации на незаконный запрет законных публичных мероприятий автоматически отклонил.

Прокурор города разводит руками.

Кто даст совет администрации Сургута, как случайно не стать экстремистом?

Ведь действия администрации Сургута по незаконному запрету на проведение гражданами законных публичных мероприятий – это не что иное как политический экстремизм.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 16:18
Совет тебе дать?!
А ты подай в суд на администрацию. Что мол она тебя, администрация, в лице конкретного чиновника оклеветала. Была проверка, проверка ничего не дала. Но ты был .. подозреваемый .. Со всеми вытекающими.. Мучился, видел косые взгляды .. Мой например.. Страдал .. Чуял себя ущербным...
И все .. Пусть ответит тот кто написал.. Согласно действующего законодательства
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