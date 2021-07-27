В Сургуте 55 человек привлечены к ответственности за демонстрацию экстремистских материалов

С начала года в Сургуте выявлено более 55 административных правонарушений, связанных с демонстрацией запрещенных материалов. Все нарушители привлечены к ответственности. Полицейские города советуют внимательнее относится к тому, что публикуете в Сети.

«Следует знать, что прежде чем публиковать сомнительные записи, изображения или видео необходимо проверить, не является ли информация запрещенной. Для этого на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации нужно ввести данные файла и получить ответ», - порекомендовали в пресс-службе городского УМВД.

В ведомстве добавили, что правоохранители постоянно мониторят сайты, чтобы выявлять информацию террористического и экстремистского толка: «С начала года сотрудники УМВД России по Сургуту выявили 220 таких сайтов, информация на блокировку данных ресурсов направлена в Роскомнадзор. Подобный контент чаще всего рассчитан на молодежь, именно в юном возрасте граждане подвержены влиянию и зависят от чужого мнения».

Для профилактики сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы в учебных заведениях, как с подростками, так и с родителями.