Прокуратура Сургута через суд добилась лекарств для ребенка-инвалида

В Сургуте родители 6-летней девочки с ДЦП через прокуратуру и суд добились получения необходимых для жизни ребенка лекарств.

Консилиум врачей пришел к выводу, что ребенку-инвалиду необходима непрерывная пожизненная терапия специальным лекарственным препаратом, который не зарегистрирован на территории России и не имеет соответствующего аналога. Однако выдавать лекарство бесплатно отказались. Тогда мама девочки обратилась в прокуратуру.

«В ходе проверки доводов обращения прокуратура установила, что департамент здравоохранения ХМАО-Югры не принял надлежащие меры по обеспечению ребёнка необходимым лекарственным средством и отказал заявительнице в его предоставлении на бесплатной основе. Учитывая, что отказ в предоставлении жизненно-необходимого лекарства мог повлечь ухудшение состояния здоровья ребёнка, прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала обязать департамент здравоохранения округа обеспечить ребёнка-инвалида бесплатно за счет средств бюджета округа необходимым лекарством в соответствии с медицинскими показаниями», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд полностью удовлетворил требования прокурор, решение суда обращено к немедленному исполнению. В прокуратуре пообещали проконтролировать обеспечение ребёнка лекарственным препаратом.