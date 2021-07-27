Места для больных коронавирусом в сургутской окружной больнице увеличили до 800

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в СОКБ увеличили коечный фонд до 800 мест. Теперь некоторым категориям пациентов помощь будут оказывать в СГКБ. Среди них: не пораженные коронавирусом горожане с инфекционными заболеваниями (в том числе ВИЧ-положительные), нуждающиеся в экстренной хирургической помощи, а также в плановой паллиативной и плановой или экстренной гинекологической помощи.

Пациенты по профилю неврология (включая тех, у кого нарушено мозговое кровообращение) и по профилю челюстно-лицевая хирургия должны обращаться в травматологию.

«Отделение эндокринологии работает на базе БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», а отделение скорой медицинской помощи терапевтического профиля в клинической больнице «РЖД – медицина города Сургута». Все остальные профильные стационарные отделения окружной больницы работают на площадях хирургических корпусов учреждения», – пишет депздрав Югры.