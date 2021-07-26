За полгода 749 сургутян пострадали из-за мошенников

В шесть месяцев 2021 года сургутяне из-за мошенников потеряли 67 миллионов рублей. Число преступлений увеличивается – прошлогодний улов злоумышленников составил порядка 40 миллионов.

«За полгода 749 горожан стали жертвами дистанционных преступлений, рост составляет 11,4%. Это 36% от всех уголовных преступлений, которые регистрируются на территории муниципалитета. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка или родственниками, а также обманывают желающих забронировать онлайн отель или жилье на время отпуска», – рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Сургуту Виталий Корнеев.

С другой стороны, раскрываемость таких преступлений также повысилась и сейчас составляет 27,1%. Несмотря на то, что мошенники могут орудовать из других стран и регионов (чаще всего это жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ставропольского края), их личность раскрывается и уйти от правосудия уже невозможно.

«На прошлой неделе в Сургут из Омска прибыл подозреваемый, который смог обмануть жителей шести-семи регионов. Наши горожане потеряли из-за него порядка 80 тысяч рублей, общая сумма уточняется. Данный гражданин решил вернуть деньги своим жертвам до начала судебных разбирательств, но такие случаи бывают редко и пострадавшим приходится ждать официального решения», – подчеркнул начальник отделения ИТТ ОУР УМВД России по Сургуту Ильдар Хафизов.

В администрации сообщают, что информирование людей ведется ежедневно: ролики транслируют по телевидению, памятки размещаются на сайтах муниципальных организаций и в крупных ТЦ, ведутся профилактические беседы. Силовики проконсультировали больше 136 тысяч сургутян, однако проблема все еще стоит остро.

По мнению старшего психолога УМВД России по Сургуту Людмилы Крекер, граждане чаще всего сами не проверяют информацию и попадаются на уловки, да и сами местные жители думают, что никогда не станут жертвой мошенника, от чего у них снижается бдительность.

«Преступники могут использовать психологические приемы: например, совершать звонки в позднее время или в часы-пик. В первую очередь необходимо под любым предлогом прекратить разговор и лично позвонить родственнику или в банк, чтобы убедиться. Если этого не получилось, начните задавать встречные вопросы. Аферисты работают по отлаженной схеме, запинки в ответах могут их выдать. Помните, что официальные организации никогда не спросят у вас пароль или СМС-код. Принимайте только взвешенные решения», – резюмировала психолог.