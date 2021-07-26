Заседание по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова отложено по ходатайству прокурора

Заседание по делу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре и министерству финансов РФ о взыскании 25 миллионов имущественного вреда перенесено на 28 июля. С соответствующим ходатайством выступила прокуратура, сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе Сургутского городского суда.

«Заседание отложено по ходатайству старшего помощника прокурора. Как выяснилось во время заседания, прокуратура направляла в адрес истца официальные извинения от имени государства, но он их не получил. Судья дал время ответчику на передачу извинений», - пояснили в инстанции.

Сегодня, 26 июля, дело Дмитрия Попова о взыскании компенсации имущественного вреда наконец-то начали рассматривать. С апреля заседания переносили несколько раз по разным причинам.

Экс-глава Сургута, полностью оправданный по делу о превышении должностных полномочий, пытается взыскать утраченный заработок и расходы на адвокатов.

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