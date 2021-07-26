Определен инвестор, который достроит дом в ЖК «Любимый» в Сургуте

Инвестор, который будет достраивать третий дом в многострадальном ЖК «Любимый», определен. На инвестиционном совете Югры было принято решение о том, что договор будет заключен с ООО «Столица».

«Перед инвестсоветом Югры нами была проведена большая работа по разработке и внесению изменений в существующие нормативные акты для того, чтобы упростить и ускорить мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков на территории нашего округа», – отметил директор Департамента строительства Югры – главный архитектор Кирилл Мыскин.

Отмечается, что подрядчик планирует достроить здание в течение шести месяцев с момента подписания распоряжения Натальей Комаровой. У этой же компании ведутся работы по пятому и второму домам ЖК «Ривер Хаус». Шестое здание было завершено в начале этого года.