В Сургутском горсуде началось рассмотрение 25-миллионого иска Дмитрия Попова к прокуратуре и Минфину

В понедельник, 26 июля, в Сургутском городском суде началось рассмотрение иска бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре и министерству финансов РФ. Экс-чиновник пытается взыскать почти 25 миллионов рублей имущественного вреда за уголовное преследование.

Заседание, назначенное на 10.00, началось с небольшим опозданием. Дело рассматривает судья Елена Сутормина, готовившая к рассмотрению в апелляционной инстанции материалы уголовного дела Дмитрия Попова.

Иск подан еще весной этого года, однако заседание переносилось несколько раз по ходатайству ответчиков.

В конце прошлого года Дмитрий Попов смог доказать свою невиновность по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Однако многолетние судебные тяжбы стоили ему карьеры. Он намерен взыскать расходы на адвоката (350 тысяч), утраченный заработок (24,124 миллиона) и пользование чужими денежными средствами (151,8 тысячи рублей).