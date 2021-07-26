В одном из дворов на проспекте Ленина в Сургуте открыли площадку для воркаута

Турниковый комплекс для воркаута открыли в одном из дворов на проспекте Ленина в Сургуте. Его построили совместными усилиями жителей прилегающих домов, ТОС № 23 и администрации Сургута. Идею о создании площадки горожане высказали еще шесть лет назад, но только в этом году была получена субсидия и подготовлен проект комплекса. Его стоимость — 325 тысяч рублей.

«Та площадка, которую мы сейчас видим, — это один из вариантов, как можно взаимодействовать жителям с управляющей компанией и получить результат», — отметила директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.

Она также напомнила, что у всех горожан есть возможность создать подобный проект, но он должен быть одобрен остальными жителями, а стоимость не должна превышать пяти миллионов рублей. МКУ «Наш город» готовы проконсультировать горожан и помочь с оформлением необходимого пакета документов.