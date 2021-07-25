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Синоптики предсказали сильный ветер в понедельник в Сургуте

26 июля в Сургуте будет ветрено

Синоптики предсказали сильный ветер в понедельник в Сургуте
фото: pexels.com

В понедельник в Сургуте будет не самая приятная погода: так, по данным гидрометеорологического бюро 26 июля ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.


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25 июля в 13:59, просмотров: 1910, комментариев: 0
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