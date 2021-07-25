В Сургуте приводят в порядок газоны

В Сургуте впервые за 10 лет выделили деньги на благоустройство газонов. По словам представителей администрации, облагораживание будет проходить преимущественно на разделительных зеленых зонах. На данный момент в городе завершили работы на улице Крылова, далее планируется реставрация на Аэрофлотской, Показаньева, Югорском тракте, Грибоедовской развязке.

«Со временем газоны теряют свою красоту – появляются сорняки, проплешины, некоторые места промерзают, и трава там не растет. На этом участке газон превышал уровень бордюрного камня, из-за чего после дождя грунт пачкал дорогу, сейчас такой проблемы не возникнет», – резюмировала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Отмечается, что из бюджета города на эти цели выделено девять миллионов. Работы завершатся до 31 августа.