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Девять миллионов выделили на благоустройство газонов в Сургуте

В Сургуте приводят в порядок газоны

Девять миллионов выделили на благоустройство газонов в Сургуте
фото: Администрация Сургута

В Сургуте впервые за 10 лет выделили деньги на благоустройство газонов. По словам представителей администрации, облагораживание будет проходить преимущественно на разделительных зеленых зонах. На данный момент в городе завершили работы на улице Крылова, далее планируется реставрация на Аэрофлотской, Показаньева, Югорском тракте, Грибоедовской развязке.

«Со временем газоны теряют свою красоту – появляются сорняки, проплешины, некоторые места промерзают, и трава там не растет. На этом участке газон превышал уровень бордюрного камня, из-за чего после дождя грунт пачкал дорогу, сейчас такой проблемы не возникнет», – резюмировала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Отмечается, что из бюджета города на эти цели выделено девять миллионов. Работы завершатся до 31 августа.


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25 июля в 13:17, просмотров: 1603, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
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26 июля в 08:06
теперь кто то построит себе хорошую дачу на берегу моря. Ляпота. Почаще выделяйте деньги на благоустройство города. Народу надо строиться, особенно тем кто распределяет средства на благоустройство городов.

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