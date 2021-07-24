Через семь лет в Сургуте появятся 22 школы

К 2028 году в Сургуте построят 22 школы. Об этом заявил глава города Андрей Филатов на штабе по вопросам строительства. Так, в 32 микрорайоне объект уже получил разрешение на эксплуатацию. Учреждение в 33 микрорайоне планируют запустить до конца года, а в 39 готовность составляет только 63%.

Также известно, что школы в 30А, 34 и 5А микрорайонах начнут строится после согласования проектной документации.

«По этим объектам ряд инженерных сетей уже готов, часть в работе, что говорит об исполнении нами обязательств перед партнерами-инвесторами. Я все это фиксирую, коллеги, чтобы потом не получилось, что нам внезапно потребуются деньги на эти цели, из-за того, что мы забыли что-то спроектировать, или сделать», – сообщил градоначальник.