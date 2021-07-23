Сургутские власти активно демонтируют незаконно установленные павильоны

В 2021 году в Сургуте активно взялись за незаконно установленные нестационарные объекты. Работы ведется в рамках программы благоустройства. Уже снесены 50 павильонов, в августе демонтируют еще 15. А годовой итог специалисты спрогнозировать не берутся – работа по выявлению нелегалов ведется еженедельно. Об этом рассказал начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Владимир Садыков.

«За 2021 год администрацией демонтировано порядка 50 незаконно установленных объектов. Составлен график демонтажа на август – порядка 15 объектов. Еженедельно проводятся мероприятия по выявлению незаконно установленных торговых объектов», - рассказал он.

Лидером по нелегальным точкам торговли стала улица Никольская. Там было демонтировано восемь павильонов.

Демонтаж мэрия проводит самостоятельно, а затраты взыскивает с бизнесменов – добровольно или через суд.

Кроме того, городские власти расторгли 15 договоров с предпринимателями-нарушителями. «В первую очередь, это продажа алкоголя несовершеннолетним, несоблюдение норм квадратуры», - пояснил Владимир Садыков.

По словам чиновника, у предпринимателей есть все шансы вернуться в бизнес, соблюдая все нормы и правила.